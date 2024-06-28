В Госдуму внесли проект заявления о приостановке работы делегации России в ПА ОБСЕ

Проект заявления о приостановке работы делегации России в ПА ОБСЕ внесли в ГД

В Госдуму внесли проект заявления о приостановке работы делегации России в парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Это следует из данных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В проекте заявления говорится, что призывы России к ПА ОБСЕ и ее членам вернуться к равноправному межпарламентскому диалогу остаются без понимания и адекватной реакции, поэтому сенаторы и депутаты Государственной Думы считают обоснованными приостановку участия делегации России в организации и в ПА ОБСЕ и выплату взносов в бюджет ПА ОБСЕ.

При этом в тексте постановления говорится, что Россия готова рассмотреть возможность вернуться к работе в ассамблее при условии «пересмотра ее руководством и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов».

Поручение подготовить проект постановления дал 19 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что Россия не будет финансировать «шабаш, который никакого отношения не имеет к парламентским структурам».