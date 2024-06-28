В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,2

В Киргизии в пятницу днем произошло землетрясение. Сообщение об этом опубликовал институт сейсмологии республики на своем официальном сайте.

Магнитуда толчков составила 4,2. Они ощущались 28 июня в 15:18 по местному времени (12:18 по московскому времени).

По информации института, очаг землетрясения находился в трех километрах к западу от села Нурманбет и в пяти километрах от села Интернационал. Расстояние до Бишкека составило 32 километра, в столице Киргизии были зафиксированы толчки интенсивностью около трех баллов.

В результате происшествия никто не пострадал, разрушения не зафиксированы, передает МЧС республики.

Утром 28 июня стало известно о землетрясении в Азербайджане. Специалисты зарегистрировали толчки магнитудой 5,0. Они ощущались в Лерике, а также в Ленкоранском, Астаринском, Ярдымлинском, Масаллинском и Джалилабадском районах.