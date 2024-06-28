В Конгрессе США призвали отправить Байдена в отставку

Спикер Палаты представителей Джонсон призвал отправить Байдена в отставку

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал членов администрации отправить президента США Джо Байдена в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, для этого нужно применить 25-ю поправку к Конституции. Она регулирует случаи, когда глава государства недееспособен.

«Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасная», — подчеркнул спикер Палаты представителей.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что намерен выиграть выборы главы страны.

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.