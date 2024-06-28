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21:16, 28 июня 2024Мир

Байден заявил о намерении выиграть выборы президента США

Джо Байден заявил, что намерен выиграть выборы президента США
СюжетВыборы президента США 2024
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что намерен выиграть выборы главы страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, он уже не такой умелый оратор, как раньше, но говорит правду. «Я хожу не так легко, как раньше, говорю не так плавно, как раньше, но я знаю, как говорить правду», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Байден намерен принять участие во втором раунде дебатов с бывшим президентом США Рональдом Трампом, несмотря на свое неудачное выступление на состоявшемся раунде.

В свою очередь, представитель предвыборного штаба Байдена Сет Шустер заявил, что американский лидер не намерен выходить из предвыборной гонки из-за провальных дебатов.

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

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      Марина Совина
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