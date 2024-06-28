В Минске заявили о присутствии РДК на белорусской границе

ГПК Белоруссии: РДК находится на украинско-белорусской границе

Минск располагает сведениями о том, что «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана террористической и запрещена в России) находится на украинско-белорусской границе и активно занимается разведкой с выходом к территории республики. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии в своем Telegram-канале.

«Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений так называемого "Русского добровольческого корпуса". Зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к Государственной границе Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, вдоль границы регулярно летают украинские беспилотники. При этом в ГПК сообщили, что попытки залета дронов на территорию страны пресекаются с использованием средств радиоэлектронной борьбы и штатного вооружения.

В частности, 26 июня в Ельском районе Гомельской области пограничники подавили квадрокоптер, направлявшийся в Белоруссию. На установленной в нем флеш-карте обнаружили видео с разведкой приграничных объектов промышленности и пограничной инфраструктуры. По данным ГПК, незадолго до этого в том же районе был найден схрон с компонентами для изготовления взрывчатки.

Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило, что военные выполняют учебно-боевые задачи усиления некоторых участков границы на случай проникновения боевиков на территорию страны. Отмечается, что маневры отрабатываются в Гомельской и Брестской областях с использованием беспилотных разведывательных комплексов в труднодоступной лесисто-болотистой местности.