В Москве подросток швырнул самокат в голову пятилетней девочке и попал на видео

Mash: на севере Москвы подросток швырнул самокат в голову пятилетней девочке

Подросток швырнул самокат в голову пятилетней девочке на площадке на Дмитровском шоссе на севере Москвы. Действия юного горожанина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленном видеоролике видно, как школьник взбирается с самокатом на спортивную рампу. Затем он раскручивает его перед собой и бросает. Самокат угодил прямо в голову ребенку.

Предположительно, несовершеннолетний действовал без злого умысла. На место происшествия приехали сотрудники полиции и скорая медицинская помощь. У девочки диагностировали перелом теменной кости и отек мозга. Ей потребуется провести трепанацию черепа, чтобы снять давление в голове, выяснил Mash.

Подростка разыскивают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Видное водитель внедорожника вылетел на встречную полосу, сбил девушку на самокате и пытался договориться с полицией, чтобы замять дело.