Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:40, 28 июня 2024Россия

В Москве подросток швырнул самокат в голову пятилетней девочке и попал на видео

Mash: на севере Москвы подросток швырнул самокат в голову пятилетней девочке

Подросток швырнул самокат в голову пятилетней девочке на площадке на Дмитровском шоссе на севере Москвы. Действия юного горожанина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленном видеоролике видно, как школьник взбирается с самокатом на спортивную рампу. Затем он раскручивает его перед собой и бросает. Самокат угодил прямо в голову ребенку.

Предположительно, несовершеннолетний действовал без злого умысла. На место происшествия приехали сотрудники полиции и скорая медицинская помощь. У девочки диагностировали перелом теменной кости и отек мозга. Ей потребуется провести трепанацию черепа, чтобы снять давление в голове, выяснил Mash.

Подростка разыскивают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Видное водитель внедорожника вылетел на встречную полосу, сбил девушку на самокате и пытался договориться с полицией, чтобы замять дело.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Катастрофа для президента США». За дебатами Байдена и Трампа следил весь мир. Почему их итоги напугали планету?

      Безработица в Германии выросла до максимума с мая 2021 года

      Россиянин и иностранец произвели 136 килограммов мефедрона и сели на 15 лет

      Россиян призвали не пить алкоголь в самолете по одной причине

      Медведь снова задрал пенсионерку в одной стране

      Российским выпускникам предложили помощь с выбором профессии

      Названо условие возвращения ушедших брендов в Россию

      Два дрона ВСУ сбиты при попытке атаковать Россию

      В российском регионе нашли 17 захоронений

      На Украине пожаловались на российские разведывательные дроны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше