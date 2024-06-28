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22:35, 28 июня 2024Россия

В Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса»

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга начался праздник выпускников «Алые паруса»

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Праздник выпускников «Алые паруса» начался на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. В 2024 году темой мероприятия стал Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Лайф.ру».

Сначала выпускники увидят театрализованное представление на Дворцовой площади, потом там же и на стрелке Васильевского острова пройдут концерты, где выступят АMIRCHIK, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Хедлайнером мероприятия станет рэпер МОТ. Ведущие концертной части праздника — Дмитрий Хрусталев и Ида Галич.

Также зрители смогут увидеть водно-пиротехническое шоу в акватории Невы. Кульминацией события станет появление бригантины «Россия» с алыми парусами.

В 2023 году «Алые паруса» состоялись 24 июня. Тогда мероприятие открыл губернатор Петербурга Александр Беглов. Отмечалось, что движение на Невском проспекте перекрыли, а Росгвардия пропускала только молодых людей.

Впервые «Алые паруса» прошли в Ленинграде в 1968 году. резидент Владимир Путин не раз отмечал, что «Алые паруса» — это праздник, который лучше всего отражает неповторимую атмосферу, романтику школьных выпускных, он стал символом Санкт-Петербурга.

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      Марина Совина
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