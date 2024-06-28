В Подмосковье граффитчик угрожал пистолетом охраннику поезда

В Подольске граффитчик угрожал оружием охраннику, мешавшему его друзьям рисовать

В Подмосковье граффитчик начал угрожать оружием охраннику поезда, который мешал его друзьям разрисовывать вагоны. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, граффитчики рисовали на вагонах на станции «Львовская» в Подольске. В какой-то момент к ним подошел охранник поезда и, вероятнее всего, машинист. Начался конфликт, в ходе которого один из граффитчиков достал травматический пистолет и стал угрожать им оппонентам. Происходящее юноша снимал на видео.

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