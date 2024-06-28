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21:00, 28 июня 2024Мир

В Польше захотели проверить «российский след» в пожаре на АЗС

Глава МИД Польши Семоняк поручил проверить «российский след» в пожаре на АЗС
СюжетДиверсии в России

Фото: Marek Antoni Iwanczuk / Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Польши Томаш Семоняк поручил Агентству внутренней безопасности и полиции проверить «российский след» в пожаре на автомобильной заправочной станции (АЗС). Об этом он сказал во время пресс-конференции с журналистами в Варшаве сообщает Wiadomosci.

Семоняка спросили о мониторинге гибридной деятельности, которую осуществляют некие группы лиц, якобы «вдохновленные Россией или Белоруссией». В ответ польский министр отметил, что борьба с потенциальными диверсиями является одним из приоритетов ведомства и службы полиции. По его словам, в связи с этим десять человек были арестованы с конца января.

«Мы постоянно работаем в этом направлении, чтобы попытаться перехватить различную информацию, предотвратить, а если есть угроза — отреагировать», — добавил он.

Глава МИД Польши заявил, что поручил расследовать пожар на заправке и обратить особое внимание на это дело, при этом в каждой подобной ситуации необходимо учитывать возможное наличие «катастрофического российского следа». Он также подчеркнул, что у него есть первая подробная информация от пожарных.

Возгорание, о котором идет речь, произошло на АЗС в Славкове Силезского воеводства 28 июня. Пожар возник в топливных цистернах на одном из железнодорожных вокзалов. После нескольких часов тушения возгорание удалось ликвидировать.

Ранее премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что в Польше начнется работа комиссии по расследованию российского влияния на польскую политику.

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