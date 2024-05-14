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17:33, 14 мая 2024Мир

Польша начнет расследовать влияние России на свою политику

Премьер-министр Туск: Польша будет расследовать влияние России на свою политику

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польше начнется работа комиссии по расследованию российского влияния на польскую политику, заявил премьер-министр страны Дональд Туск. Трансляция конференции доступна на YouТube-канале польского новостного канала Onset.

«На следующей неделе все процедурные вопросы будут решены, и эта правительственная комиссия начнет работу», — сказал глава правительства, отметив, что в состав комиссии войдут чиновники, сотрудники спецслужб и правоохранительных органов, а также политики, занимавшие посты при правительстве экс-премьера Матеуша Моравецкого.

Ранее стало известно, что в Польше разворовали деньги, выделенные на антироссийскую кампанию «StopRussiaNow».

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      Виктория Кондратьева
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