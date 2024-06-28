В Польше заявили о неготовности Европы к войне с Россией

Польский генерал Скшипчак: страны Европы не готовы к войне с Россией

Ни одна страна Европы в настоящее время не готова к потенциальной войне с Россией. Об этом заявил бывший замминистра национальной обороны Польши, генерал Вальдемар Скшипчак в интервью изданию Fakt.

«В Европе нет ни одной дивизии, готовой к боевому применению, которая бы прошла слаживание и была бы способна немедленно вступить в бой», — заявил генерал.

Скшипчак отметил, что подготовка европейских бригад и дивизий продолжается, однако «процесс движется очень медленно».

По словам генерала, европейским войскам не хватает современной техники и боеприпасов, чтобы вести боевые действия дольше трех или четырех дней. Скшипчак добавил, что в Европе также мало желающих служить в армии.

Ранее бывший немецкий дипломат Иоахим Биттерлих заявил, что из всех европейских государств к конфликту с Россией готовы только Франция и Великобритания.