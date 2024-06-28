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20:26, 28 июня 2024Россия

В России мэр уволился после фото с нагнувшейся у руля женщиной и непристегнутым ремнем

Мэра города в Чувашии уволили после фото с нагнувшейся под руль женщиной

Фото: Администрация города Алатыря

Мэр чувашского города Алатырь Павел Аринин уволился после фотографии в машине с нагнувшейся под руль женщиной. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На одном из снимков, сделанных видеорегистратором, видно управляющего автомобилем Аринина. Над его бедрами склонилась неизвестная женщина, развернувшаяся с этой целью поперек пассажирского сидения. И мэр, и его спутница не были пристегнуты ремнями безопасности.

Именно за непристегнутый ремень и был оштрафован мэр Алатыря. После публикации снимков он написал заявление о сложении полномочий главы города. 28 июня его решение поддержали местные депутаты.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе главу одного из поселений уволили из-за родственников, которых он устроил на работу. Прокуратура посчитали действия чиновника создающими конфликт интересов и обратилась в суд, который и отстранил мужчину от должности.

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      Алан Босиков
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