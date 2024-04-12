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08:53, 12 апреля 2024Россия

Российского мэра уволили из-за двух родственников

Главу поселка Цингалы в ХМАО уволили из-за сына и снохи

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мэра сельского поселения Цингалы в Ханты-Мансийском автономном округе Алексея Козлова уволили по суду из-за двух родственников — сына и снохи. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Надзорный орган сообщил, что Козлов устроил родственников на работу в администрацию поселка и тем самым создал ситуацию конфликта интересов. Прокуратура попыталась лишить Козлова должности и внесла это предложение на рассмотрение в местный совет депутатов, но мэр к тому моменту успел уволить родственников, и депутаты не стали отправлять Козлова в отставку.

Тем не менее, прокуратура не отступилась и направила документы в суд, который в итоге и отстранил Козлова от должности.

Ранее стало известно, что у мэра российского города отобрали более 170 тысяч рублей — оказалось, что глава города незаконно выписал себе премию в таком размере.

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      Марк Леонов
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