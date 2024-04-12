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08:17, 12 апреля 2024Россия

У мэра российского города отобрали 170 тысяч рублей

Прокуратура: у мэра Шадринска Мокана отобрали выписанную ранее премию

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

У мэра Шадринска в Курганской области Антона Мокана отобрали выписанную ранее властями города премию. Об этом говорится на сайте прокуратуры региона.

Как сообщили в надзорном органе, премия главе города была выписана из счет источника, который «не предусматривал таких расходов».

Как уточняет портал Ura.ru, у Мокана по закону отобрали 172 тысячи рублей. В прокуратуре уточняют, что решение уже вступило в законную силу.

Ранее сообщалось об обысках в мэрии Тулуна в Иркутской области, в ходе которых была задержана вице-мэр Елена Абрамова. Она подозревается в мошенничестве и превышении полномочий

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