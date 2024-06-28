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16:12, 28 июня 2024Экономика

В России оценили возможные поставки сельхозпродукции в страны БРИКС

Лут: в 2024-м РФ может поставить в страны БРИКС сельхозпродукции на $16 млрд

Фото: Nikolett Emmert / Unsplash

В 2024 году Россия может увеличить экспорт сельхозпродукции в страны БРИКС. Возможные поставки продукции агропромышленного комплекса (АПК) оценила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, ее цитирует «Интерфакс».

По итогам встречи глав аграрных ведомств стран БРИКС представитель Минсельхоза заявила, что дружественные государства являются для России приоритетным рынком. В 2023 году на долю объединения пришлось более трети российского экспорта продукции АПК — объем поставок составил 15 миллиардов долларов. За год он увеличился на 18 процентов.

В 2024 году положительная динамика сохраняется — экспорт уже превысил семь миллиардов долларов, что позволяет прогнозировать рост поставок до более чем 16 миллиардов долларов.

«Новый импульс сотрудничеству в сфере АПК придаст председательство России в БРИКС в этом году. Будем и дальше делать все для обеспечения стабильности продовольственного рынка стран БРИКС, выступая для наших партнеров надежным поставщиком», — отметила Лут.

Ранее глава Минсельхоза заявила о необходимом повышении мировых цен на зерно. По ее словам, цены росли до тех пор, пока Турция не прекратила его импорт на длительный срок. Но Минсельхоз все равно ждет, что стоимость из-за снижения объемов производства пойдет вверх и на внутреннем, и на внешнем рынке. По словам Лут, это должно произойти «в силу даже просто экономических вещей».

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