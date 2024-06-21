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14:18, 21 июня 2024Экономика

В России заявили о необходимом подорожании зерна

Минсельхоз: зерно в России подорожает «в силу просто экономических вещей»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Минсельхозе ждут подорожания зерна во всем мире. Об этом заявила его глава Оксана Лут, чьи слова цитирует ТАСС.

Зерно на мировых рынках дорожало до тех пор, пока Турция не прекратила его импортировать на длительный срок. Но Минсельхоз все равно ждет, что стоимость зерна, из-за снижения объемов его производства, пойдет вверх. Причем как на внутреннем, так и на внешнем рынках. По словам Лут это должно произойти «в силу даже просто экономических вещей».

«Нам нужно увеличение цены на внутреннем рынке. Оно должно быть разумным для того, чтобы не пострадал сектор переработки, не пострадал сектор животноводства, потому что у нас с вами баланс внутри страны должен сохраняться», — сказала министр.

По данным Россельхознадзора за пять месяцев 2024 года суммарные объемы экспорта российского зерна и продуктов его переработки выросли на 16 процентов, если сравнивать с тем же периодом 2023-го. Они составили 40,2 миллиона тонн.

Экспорт ячменя вырос в 2,1 раза и составил больше трех миллионов тонн. Есть прогнозы, что по итогам этого сельскохозяйственного года Россия выйдет на первое место в мире по объемам экспорта данной сельхозпродукции.

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