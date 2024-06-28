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18:19, 28 июня 2024Экономика

В России подорожают некоторые кредиты

Центробанк увеличит коэффициенты риска по необеспеченным кредитам с 1 сентября

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

С 1 сентября Центробанк увеличит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. О подорожании некоторых займов сообщает пресс-служба регулятора.

В Банке России объяснили меру ускоряющимся ростом задолженности по указанным кредитам (в мае она выросла на 2, а в апреле и марте — на 1,8 процента), который опережает динамику доходов населения и способствует росту долговой нагрузки граждан.

«В настоящее время в оценку годовых доходов заемщиков включаются существенные премии и иные разовые выплаты гражданам, осуществленные работодателями в феврале — марте текущего года. Этот всплеск доходов может носить временный характер, однако он способствует занижению показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН)», — пояснили в регуляторе.

Подобные заемщики могут быть уязвимы, если их нерегулярные доходы вдруг сократятся — это приведет к усилению рисков предоставляемых кредитов. Поэтому ЦБ повышает надбавки в том числе по кредитам с невысокой долговой нагрузкой и низким уровнем предельной стоимости кредитов (ПСК).

Также в регуляторе обратили внимание на рост кредитования по ранее выданным кредитным картам, которые не ограничивают предоставление средств в рамках ранее одобренных лимитов. В I квартале на выдачи с ПДН выше 80 процентов пришлось 22 процента займов по кредитным картам.

Ранее в ЦБ ждали, что рынок кредитования в стране может «заметно охладиться» в четвертом квартале 2023 года на фоне ужесточения условий по займам. На это могли повлиять ужесточение регулирования рискованной ипотеки и потребительских кредитов, рост ключевой ставки и увеличение первоначальных взносов.

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      Вячеслав Агапов
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