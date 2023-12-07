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12:13, 7 декабря 2023Экономика

В ЦБ предрекли охлаждение кредитного пыла россиян

В ЦБ заявили о возможном охлаждении кредитования в России к концу года
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Unsplash

Российский рынок кредитования может заметно охладиться в четвертом квартале 2023 года на фоне ужесточения условий по займам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Центробанка (ЦБ).

Как уточнили в ЦБ, на подобную динамику могут повлиять ряд факторов, включая ужесточение регулирования в отношении рискованной ипотеки и потребительских кредитов. Кроме того, на охлаждение рынка кредитования может оказать влияние повышение первоначального взноса по льготной ипотеке с 15 до 20 процентов, а также «существенный» рост процентных ставок по различным видам займов, заключили в регуляторе.

О решении правительства России заметно повысить минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой стало известно в начале осени. Эта мера вступила в силу 9 сентября. Новые условия будут действительны для жилищных кредитов, оформленных с этой даты.

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В конце октября руководство ЦБ резко повысило размер ключевой ставки сразу на два процентных пункта — с 13 до 15 процентов годовых. В регуляторе объяснили необходимость этой меры борьбой с ускорением темпов роста потребительских цен в стране.

Вскоре после решения ЦБ стало известно о значительном подорожании кредитов. В начале ноября газета газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков компании «Финуслуги» сообщила, что полная стоимость займов в российских банках подскочила почти на один процентный пункт (п.п.) и достигла уровня в 25,46 процента годовых. Этот показатель стал максимальным с мая 2022 года.

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      Анатолий Акулов
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