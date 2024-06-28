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12:26, 28 июня 2024Россия

В российском городе девять человек отравились после религиозного ритуала

В Уфе девять человек отравились после ритуала с освящением дома

Фото: Timaldo / Shutterstock / Fotodom

В Уфе девять человек отравились после религиозного ритуала с освящением дома, пишет Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, семья из российского города Мелеуза приехала к родственникам в СНТ «Ветеран-2», чтобы освятить дом. После проведения ритуала состоялось праздничное застолье. Трое детей и шестеро взрослых почувствовали себя плохо, с симптомами отравления их доставили в инфекционное отделение, где медики диагностировали кишечную инфекцию.

По факту произошедшего Роспотребнадзор начал проверку.

Ранее в Курске 11 человек отравились суши из доставки. Все они ели сет роллов с лососем, угрем, креветками и курицей в сливочном соусе.

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      Елена Торубарова
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