В российском городе девять человек отравились после религиозного ритуала

В Уфе девять человек отравились после ритуала с освящением дома

В Уфе девять человек отравились после религиозного ритуала с освящением дома, пишет Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, семья из российского города Мелеуза приехала к родственникам в СНТ «Ветеран-2», чтобы освятить дом. После проведения ритуала состоялось праздничное застолье. Трое детей и шестеро взрослых почувствовали себя плохо, с симптомами отравления их доставили в инфекционное отделение, где медики диагностировали кишечную инфекцию.

По факту произошедшего Роспотребнадзор начал проверку.

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