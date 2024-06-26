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14:19, 26 июня 2024Россия

Названы продукты из заказов в службе доставки 11 россиян с кишечной инфекцией

В Курске 11 человек отравились суши из доставки

Фото: David Pereiras / Shutterstock / Fotodom

В Курске 11 человек отравились суши из кафе Sushi King, у них диагностировали кишечную инфекцию. Среди пострадавших — 16-летний подросток, пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести, пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

Канал назвал продукты из заказов отравившихся в службе доставки — все они ели сет роллов с лососем, угрем, креветками и курицей в сливочном соусе. Через несколько часов у клиентов одного кафе проявились первые симптомы — высокая температура, сопровождавшаяся острой болью в животе.

Как рассказала одна из пациенток, роллы она ела со своей знакомой 22 июня, а на следующий день ее «начало потряхивать», вечером началась диарея. «Мастер мне написала, что у нее высокая температура, рвота и диарея, вплоть до того, что вызывали скорую. Мы даже подумать не могли, что это роллы, так как после них кушали другую еду», — отметила собеседница «Shot Проверка».

Бывшие сотрудники заведения в комментарии каналу заявили, что работники кухни якобы курили на рабочих местах и скидывали на пол пепел, а к качеству продуктов возникало много вопросов — в частности, огурцы почти никогда не мылись.

На сегодняшний день деятельность компании временно приостановлена. Специалисты проводят эпидемиологическое расследование.

Ранее в России зафиксировали случаи ботулизма. По данным на 24 июня, общее количество заболевших достигло 375. Первые случаи заболевания после употребления салата выявили в Москве, Подмосковье, Татарстане и Нижегородской области. Затем пациентов зарегистрировали в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. Врач-эпидемиолог Светлана Осадчая назвала продукты, которые могут содержать опасные токсины бактерий ботулизма.

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      Елена Торубарова
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