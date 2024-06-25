Россиян предупредили об опасных из-за ботулизма продуктах

Эпидемиолог Осадчая: в консервах и меде могут быть токсины бактерий ботулизма

Консервированные овощи, грибы и мед могут содержать токсины бактерий ботулизма, которые вызывают сильное отравление. Об этом предупредила врач-эпидемиолог Светлана Осадчая, сообщает «Чемпионат».

Первым опасным типом продуктов она назвала любые консервированные овощи и грибы. Врач уточнила, что споры бактерии ботулизма крайне устойчивы к воздействию окружающей среды и могут продолжать жизнедеятельность даже при отсутствии кислорода. «В закрытой банке с консервами они начинают активно размножаться и вырабатывать токсин. Именно это и вызывает ботулизм», — пояснила Осадчая.

Также, по словам эпидемиолога, источником заражения могут стать вяленые или копченые мясные изделия. По ее словам, как правило, это затрагивает продукцию, которая была произведена с нарушениями. Копченая и соленая рыба тоже может содержать споры бактерий ботулизма. Происходит это из-за недостаточной термической обработки или нарушения рецептуры соления, отметила врач.

Кроме того, Осадчая указала, что ботулин иногда содержится в меде. Поэтому, по ее словам, его опасно давать младенцам, так как их пищеварительная система не способна нейтрализовать действие токсинов.

Чтобы снизить риск заражения, врач рекомендовала не покупать консервацию и мясные деликатесы домашнего приготовления. Самостоятельно консервировать можно, говорит Осадчая, но надо строго следить за гигиеной и неукоснительно соблюдать рецептуру. Если открытая банка с овощами или грибами кажется подозрительной, то есть ее не стоит, считает врач. «Особую настороженность должен вызвать запах острого сыра или прогорклого масла», — дала совет специалист.

Ранее врач Владимир Пахотин назвал главные признаки отравления ботулотоксином. По его словам, возникает понос, тошнота и рвота, также у человека могут быть расширенные зрачки и слабость в мышцах.