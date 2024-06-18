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14:26, 18 июня 2024Забота о себе

Названы главные признаки отравления ботулотоксином

Врач Пахотин назвал симптомами ботулизма тошноту, понос и рвоту

Фото: BOKEH STOCK / Shutterstock / Fotodom

Организм может самостоятельно справиться с легкой степенью отравления ботулотоксином, однако при употреблении с пищей большого количества яда последствия могут быть очень серьезными, предупредил врач Владимир Пахотин. В комментарии для издания «360» эксперт назвал главные признаки ботулизма.

По словам Пахотина, многие списывают понос, тошноту и рвоту на обычное отравление, однако эти же симптомы развиваются и при поражении организма ботулотоксином. Также у человека могут быть расширенные зрачки и слабость в мышцах, сопровождающие тяжелое отравление.

При отравлении ботулотоксином могут развиться пневмония и трахеобронхит

Симптомы нарастают стремительно, порой счет идет на часы, отметил доктор. Он также обратил внимание на то, что лечение проходит сложно нередко именно из-за трудностей диагностики.

Врач Иван Тарасенко добавил, что в тяжелых случаях ботулизма поражаются двигательные нервы, у человека начинаются парезы мышц шеи и гортани. А при самом сильном отравлении ботулотоксином поражается дыхательная мускулатура, в этом случае человека подключают к аппарату ИВЛ.

«Если человек хапнул большое количество ботулотоксина и уже тяжелая клиническая картина, то это уже летальный исход», — заключил Пахотин.

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Ранее в июне несколько десятков жителей Москвы, Нижнего Новгорода и Казани попали в больницы с ботулизмом. Следствие установило, что все они употребляли лобио и салат с тунцом, который заказывали через сервисы доставки. Работу компаний и их поставщиков остановили. По последним данным, в России число пациентов с подозрением на ботулизм достигло 149.

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      Вера Владзиевская
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