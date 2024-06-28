В российском городе раскрыли заказную расправу из начала 2000-х

В Петербурге задержали предполагаемого организатора заказного убийства из 2000-х

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли заказную расправу, совершенную в начале 2000-х годов в Новгородской области, и задержали ее предполагаемого организатора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, все произошло в августе 2003 года. 36-летнего мужчину без признаков жизни нашли в автомобиле ВАЗ-21099, припаркованном у одного из домов в городе Боровичи. Недалеко от автомобиля обнаружили и его 32-летнего охранника, тоже без признаков жизни.

На тот момент следователи возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Через некоторое время были задержаны трое исполнителей преступления, однако выйти на след организатора не получилось. Злоумышленника смогли вычислить только в июне 2024 года — им оказался 51-летний житель Боровичей. По оперативным данным, именно он выступил организатором двойной расправы, «заказав» за деньги своего конкурента.

Ранее в Подмосковье задержали компаньона директора столичного продовольственного рынка, который, предварительно, планировал избавиться от него под видом дорожно-транспортного происшествия.