Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:21, 28 июня 2024Силовые структуры

В российском городе раскрыли заказную расправу из начала 2000-х

В Петербурге задержали предполагаемого организатора заказного убийства из 2000-х

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли заказную расправу, совершенную в начале 2000-х годов в Новгородской области, и задержали ее предполагаемого организатора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, все произошло в августе 2003 года. 36-летнего мужчину без признаков жизни нашли в автомобиле ВАЗ-21099, припаркованном у одного из домов в городе Боровичи. Недалеко от автомобиля обнаружили и его 32-летнего охранника, тоже без признаков жизни.

На тот момент следователи возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Через некоторое время были задержаны трое исполнителей преступления, однако выйти на след организатора не получилось. Злоумышленника смогли вычислить только в июне 2024 года — им оказался 51-летний житель Боровичей. По оперативным данным, именно он выступил организатором двойной расправы, «заказав» за деньги своего конкурента.

Ранее в Подмосковье задержали компаньона директора столичного продовольственного рынка, который, предварительно, планировал избавиться от него под видом дорожно-транспортного происшествия.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      У россиян конфисковали десятки тысяч компьютеров, автомобилей и лодок. Кому передали это имущество?

      В Кремле пообещали ознакомиться с содержанием дебатов в США

      Наращивание выпуска российской «Линзы» объяснили

      Уехавший на СВО муж Блиновской попал под новое уголовное дело. В чем его подозревают?

      Орбан проголосовал против новой главы Еврокомиссии

      Связь между визитом президента Боливии в Россию и попыткой госперерворота оценили

      В Санкт-Петербурге появится новый мусорный завод

      На Украине вузы начнут передавать данные отчисленных студентов в военкоматы

      Раскрыта причина объявления в розыск мужа Елены Блиновской

      Ректор Литинститута высказался о запрете книг иноагентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше