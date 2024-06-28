В Санкт-Петербурге появится новый мусорный завод

НЭО построит в Санкт-Петербурге новый мусорный завод

Власти Санкт-Петербурга выделели «Невскому экологическому оператору» (НЭО) землю для строительства комплекса по переработке отходов (КПО) «Новоселки». О том, что в городе появится новый мусорный завод, сообщает «Коммерсант».

Завод станет вторым в городе КПО. Предприятие сможет перерабатывать около 600 тысяч тонн отходов в год. Завод построят на участке площадью 22 гектара в поселке Левашово на Горском шоссе, который будет передан НЭО в аренду в течение месяца за 288 миллионов рублей.

Согласно плану, региональный оператор должен закончить инженерные изыскания до января 2025 года, а проектные работы до июля 2027 года. Предполагается, что на реализацию проект будет потрачено около 5,5-6 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в России начнут отслеживать свалки с помощью спутников. Таким образом Российский экологический оператор (РЭО) собирается фиксировать нелегальные скопления отходов.