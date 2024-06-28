Волочкова сравнила российский шоу-бизнес с клоакой змей

Балерина Волочкова назвала российский шоу-бизнес «клоакой целующихся змей»

Балерина Анастасия Волочкова резко высказалась о российском шоу-бизнесе. Слова экс-солистки Большого театра приводит Пятый канал.

Балерина заявила, что у нее нет друзей среди знаменитостей, так как она не общается с лицемерными и двуличными людьми. «Шоу-бизнес — это та же клоака целующихся змей, как Большой», — отметила она.

Ранее Волочкова аналогичным образом раскритиковала российское балетное сообщество. Танцовщица заявила, что ее коллеги отличаются недобропорядочностью и несправедливостью. По словам Волочковой, ее стремились убрать со сцены из-за ее профессионализма. Балерина заявила, что ей и сейчас приходится отстаивать перед недоброжелателями свое право выступать.