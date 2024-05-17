Волочкова назвала коллег клубком целующихся змей

Балерина Волочкова назвала коллег из Большого театра «клубком целующихся змей»

Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала российское балетное сообщество. Своим мнением она поделилась в выпуске YouTube-шоу «По гостиным».

Танцовщица заявила, что ее коллеги отличаются недобропорядочностью и несправедливостью. «В своих книгах "Плата за успех" и "История русской балерины" я уже писала, что Большой театр — это клубок целующихся змей», — отметила она.

По словам Волочковой, ее стремились убрать со сцены из-за ее профессионализма. Балерина заявила, что ей и сейчас приходится отстаивать свое право выступать. «Ребята, не дождетесь, буду танцевать долго, много, красиво и буду жить счастливой жизнью», — обратилась она к своим недоброжелателям.

Ранее Волочкова объяснила свое решение удалить гневный пост, который она посвятила хейтерам. Танцовщица опубликовала видео, в подписи к которому с матом обратилась к ненавистникам.