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15:00, 17 мая 2024Культура

Волочкова назвала коллег клубком целующихся змей

Балерина Волочкова назвала коллег из Большого театра «клубком целующихся змей»

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала российское балетное сообщество. Своим мнением она поделилась в выпуске YouTube-шоу «По гостиным».

Танцовщица заявила, что ее коллеги отличаются недобропорядочностью и несправедливостью. «В своих книгах "Плата за успех" и "История русской балерины" я уже писала, что Большой театр — это клубок целующихся змей», — отметила она.

По словам Волочковой, ее стремились убрать со сцены из-за ее профессионализма. Балерина заявила, что ей и сейчас приходится отстаивать свое право выступать. «Ребята, не дождетесь, буду танцевать долго, много, красиво и буду жить счастливой жизнью», — обратилась она к своим недоброжелателям.

Ранее Волочкова объяснила свое решение удалить гневный пост, который она посвятила хейтерам. Танцовщица опубликовала видео, в подписи к которому с матом обратилась к ненавистникам.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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