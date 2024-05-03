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14:52, 3 мая 2024Культура

Волочкова объяснила решение удалить посвященный хейтерам гневный пост

Волочкова заявила, что ее содержащий мат пост был адресован только ненавистникам

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская балерина Анастасия Волочкова объяснила свое решение удалить гневной пост, который она посвятила хейтерам. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее танцовщица опубликовала видео, в подписи к которому с матом обратилась к ненавистникам. Артистка заявила, что ее недоброжелатели не смогут полететь на Мальдивы за миллион рублей, как это сделала она, а также назвала хейтеров «козлинами», призвав их сходить в тренажерный зал.

После этого адвокат Екатерина Гордон и ведущая Лера Кудрявцева заявили, что Волочкову необходимо спасать, так как она спивается «у всех на глазах». Юрист добавила, что балерина летела на Мальдивы эконом-классом, а перед взлетом фотографировалась в бизнесе.

В результате артистка удалила свой пост. Она подчеркнула, что не отказывается от своих слов, которые были адресованы исключительно ее ненавистникам.

«Каждый из нас может иногда эмоционально сорвавшись выплеснуть эмоции, когда терпению приходит конец. И ведь те писаки, это люди, которые мне неизвестны. Но берущие на себя право судить и учить меня жить. Могу сказать, что у меня бесчисленное множество добрых поклонников и любящих меня людей», — написала танцовщица.

Ранее Волочкова стала жертвой атаки украинских хакеров.

ЖЗЛ
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