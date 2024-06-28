ВСУ ударили беспилотниками по подстанции в Запорожской области

Рогов: ВСУ нанесли удар беспилотниками по подстанции в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по подстанции в селе Ивановка Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

По словам Рогова, повреждения получило оборудование подстанции. «На данный момент обесточено 3 300 потребителей в четырех населенных пунктах», — добавил он.

Он также отметил, что Ивановка находится неподалеку от Энергодара и Запорожской АЭС.

Ранее ВСУ нанесли удар по одному из постов радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке.