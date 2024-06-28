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20:04, 28 июня 2024Экономика

Жители российского города объявили голодовку из-за плохой подготовки к зиме

Жители Забайкалья выступили против плохой подготовки к отопительному сезону

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Жители города Борзя Забайкальского края решили объявить голодовку из-за плохой подготовки города к отопительному сезону, сообщает «Чита.ру».

В акции примут участие более 10 человек. Она будет длиться до тех пор, пока Борзинский район не получит 45,5 миллиона рублей, заявила организатор Марина Алтаева. По ее словам, городу уже выделили субсидии на сумму восемь миллионов рублей от Забайкальского края, однако этих денег недостаточно.

Глава Борзинского района Роман Гридин написал в Telegram, что пообщался с недовольными жителями города. Он заявил, что «финансовые средства, ранее запланированные именно для Борзи, находятся в движении», а обещанные 45,5 миллиона рублей поступят на счета 1 июля. Позже Алтаева заявила, что голодовку в связи с этим решили отложить до 1 июля и начать, если средства не поступят.

Власти Забайкалья уже подверглись критике со стороны депутата Госдумы Андрея Гурулева. По его словам, жителям Борзи придется запасаться дровами, чтобы не замерзнуть зимой. На критическую ситуацию также жаловался гендиректор компании «СПК-Борзя», которая обслуживала сети в городе прошедшей зимой. По его словам, обещанная краевая субсидия восемь миллионов рублей не улучшит ситуацию с теплосетями.

Ранее в России решили помочь россиянам с печным отоплением перейти на электроэнергию. Для этого Федеральная антимонопольная служба предложила дать им дополнительную скидку к тарифу на электроэнергию.

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      Мария Черкасова
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