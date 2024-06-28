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12:19, 28 июня 2024Культура

Звезда «Улиц разбитых фонарей» публично обратился к Макаревичу

Актер Селин призвал Макаревича прекратить «изливать яд на страну»

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», заслуженный артист России Сергей Селин публично обратился к музыканту Андрею Макаревичу (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов). Его слова приводит aif.ru.

Селин заявил, что Макаревичу стоит оставить при себе свое негативное мнение по поводу России. «Хватит изливать яд на страну, на всех нас, называть нас "мудаками". У нас же полное основание назвать тебя мудаком в ответ, ну правда! По принципу "дурак — сам дурак". Ну давай так и будем перебрасываться такими фразами, оскорбляя друг друга», — возмутился актер.

Исполнитель роли Анатолия Дукалиса отметил, что высказывания музыканта никому не интересны. Он также отметил, что бывшие соотечественники Макаревича не опускаются до его уровня. Селин добавил, что раньше он уважал экс-лидера группы «Машина времени». «Люди не могут просто взять и вычеркнуть из своей жизни хиты, с которыми они росли, под которые влюблялись, жили. На тебя никто грязь не выливает. А ты за что Россию вычеркнул из своей жизни?» — заключил он.

Ранее поведение уехавшего из России Макаревича объяснил музыкант Юрий Лоза.

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      Мария Рюрикова
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