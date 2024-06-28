Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:19, 28 июня 2024Ценности

Звезды неожиданно вернули в моду одну странную обувь

NYP: обувь в виде носков стала трендом у знаменитостей

Кадр: Elliot Page / YouTube

Знаменитости неожиданно вернули в моду обувь в виде носков, которую обозреватели считают странной. Об этом пишет New York Post (NYP).

Звезды начали массово появляться на публике в ботинках и кроссовках, дизайн которых имитирует носки. Тренду успели последовать певица Рианна, музыкант Мэттью Хили, актер Дик Ван Дайк и другие инфлюэнсеры. Подобная обувь уже была актуальной несколько лет назад, а в текущем сезоне вновь обрела популярность, уточняют модные редакторы.

Материалы по теме:
Тотальная нагота. На мировых подиумах продолжает господствовать «голая» одежда. Чем запомнилась неделя моды в Милане?
Тотальная нагота.На мировых подиумах продолжает господствовать «голая» одежда. Чем запомнилась неделя моды в Милане?
28 февраля 2023
Осмеянная Ратаковски, женщины-диваны, роботы на подиуме и грудь напоказ: чем запомнилась Неделя моды в Париже?
Осмеянная Ратаковски, женщины-диваны, роботы на подиуме и грудь напоказ:чем запомнилась Неделя моды в Париже?
7 марта 2023

Ранее появилась информация о популярности еще одного странного тренда — микрошорт у мужчин. Критики обратили внимание на то, что знаменитости стали массово появляться на публике в микрошортах, которые традиционно носят женщины. Среди звезд, задавших тенденцию, — актеры Пол Мескал и Крис Пайн, а также телезвезды Джереми Аллен Уайт и Дональд Гловер.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе захотели арестовать платежи за российский газ. Странам ЕС угрожают за связи с «Газпромом»

      Российский боец ММА подарил сопернику курицу

      Работающая столетняя женщина поделилась секретами долголетия

      Коттедж Барби предложили купить в российском городе

      В ДНР объяснили значение взятия под контроль Раздоловки

      Элтон Джон решил распродать свой роскошный гардероб на аукционе

      На Украине силовики заставили подростка извиниться за гимн России

      По заданию неизвестных россиянин изготовил более 20 килограммов наркотиков и попался

      Раскрыта причина появления многоклеточности 700 миллионов лет назад

      В Госдуме указали на «странные» решения СК на фоне скандала с «Государственной дурой»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше