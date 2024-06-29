Американская газета призвала Байдена выйти из предвыборной гонки

Редакционный совет NYT призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

Редакционный совет газеты New York Times (NYT) призвал действующего президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте издания.

«Г-н Байден был достойным президентом. Под его руководством страна процветала и начала решать ряд долгосрочных проблем, а раны, нанесенные г-ном Трампом, начали заживать. Но величайшая общественная услуга, которую г-н Байден может сейчас оказать, — это объявить, что он не будет продолжать баллотироваться на переизбрание», — говорится в заявлении.

Редсовет призвал Демократическую партию признать, что Байден не должен баллотироваться на пост президента и подобрать ему замену.

Предвыборные теледебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом транслировал канал CNN. Соперники сошлись только в вопросе о конфликте на Украине. Отмечалось, что стороны продержались без взаимных оскорблений 20 минут.

