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02:19, 29 июня 2024Интернет и СМИ

Американская газета призвала Байдена выйти из предвыборной гонки

Редакционный совет NYT призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

Фото: Brian Snyder / Reuters

Редакционный совет газеты New York Times (NYT) призвал действующего президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте издания.

«Г-н Байден был достойным президентом. Под его руководством страна процветала и начала решать ряд долгосрочных проблем, а раны, нанесенные г-ном Трампом, начали заживать. Но величайшая общественная услуга, которую г-н Байден может сейчас оказать, — это объявить, что он не будет продолжать баллотироваться на переизбрание», — говорится в заявлении.

Редсовет призвал Демократическую партию признать, что Байден не должен баллотироваться на пост президента и подобрать ему замену.

Предвыборные теледебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом транслировал канал CNN. Соперники сошлись только в вопросе о конфликте на Украине. Отмечалось, что стороны продержались без взаимных оскорблений 20 минут.

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      Евгений Силаев
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