Американский беспилотник и российский самолет опасно сблизились в Сирии

ЦПВС: американский беспилотник и российский самолет опасно сблизились в Сирии

Беспилотник MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно сблизился с российским истребителем Су-35, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов. Его слова приводит РИА Новости.

Сближение произошло утром 29 июня над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7 500 до 8 500 метров, рассказал он. Попов отметил высокий профессионализм российского летчика, который принял все меры по предотвращению столкновения.

Ранее в ЦПВС сообщали, что пилоты Военно-воздушных сил США дважды активировали систему вооружений при сближении с самолетами российской оперативно-тактической авиации в Сирии.