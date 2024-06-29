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08:25, 29 июня 2024Экономика

Американский инвестор осудил США за использование активов России

Инвестор Роджерс: США крадут у России деньги, отправляя ее активы на Украину
Джим Роджерс

Джим Роджерс. Фото: Masatoshi Okauchi / Global Look Press

США крадут российские деньги, используя активы России для поддержки Украины. Об этом заявил американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости.

Роджерс подчеркнул, что не одобряет этого. Однако инвестор отметил, что подобные действия позволяют себе кабмины многих государств в период практически любых военных действий, а американские власти в настоящее время, по его мнению, пойдут на все для поддержки Киева.

28 июня глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Европейского союза не была достигнута договоренность о мерах по выделению Украине кредита в 50 миллиардов долларов с использованием доходов от российских активов, но обсуждение будет продолжено.

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      Юлия Мискевич
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