Американский инвестор осудил США за использование активов России

Инвестор Роджерс: США крадут у России деньги, отправляя ее активы на Украину

США крадут российские деньги, используя активы России для поддержки Украины. Об этом заявил американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости.

Роджерс подчеркнул, что не одобряет этого. Однако инвестор отметил, что подобные действия позволяют себе кабмины многих государств в период практически любых военных действий, а американские власти в настоящее время, по его мнению, пойдут на все для поддержки Киева.

28 июня глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Европейского союза не была достигнута договоренность о мерах по выделению Украине кредита в 50 миллиардов долларов с использованием доходов от российских активов, но обсуждение будет продолжено.