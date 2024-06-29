Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:07, 29 июня 2024Россия

Бриг под алыми парусами прошел на празднике выпускников в Петербурге

Бриг под алыми парусами прошел по Неве на празднике выпускников в Петербурге

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Бриг «Россия» прошел по Неве на празднике выпускников в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА Новости.

Шествие корабля стало завершением традиционного праздника «Алые паруса». Бриг проплыл мимо Троицкого и Дворцового мостов вдоль Дворцовой площади. Перфоманс сопровождался пиротехническим шоу.

В 2023 году «Алые паруса» состоялись 24 июня. Тогда мероприятие открыл губернатор Петербурга Александр Беглов. Отмечалось, что движение на Невском проспекте перекрыли, а Росгвардия пропускала только молодых людей.

Впервые «Алые паруса» прошли в Ленинграде в 1968 году. резидент Владимир Путин не раз отмечал, что «Алые паруса» — это праздник, который лучше всего отражает неповторимую атмосферу, романтику школьных выпускных, он стал символом Санкт-Петербурга.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Шри-Ланка запросила у России компенсацию за погибших и пострадавших в СВО граждан. Как проходили переговоры?

      В Иране напали на автомобиль с избирательными урнами

      Раненый прапорщик ВС России спас сослуживцев из-под минометного обстрела

      Трамп заявил о возможности России занять всю Украину

      Бриг под алыми парусами прошел на празднике выпускников в Петербурге

      Путин поздравил россиян с Днем кораблестроителя

      Над Брянской областью сбили беспилотник

      Иностранные дипломаты обеспокоились выступлением Байдена на дебатах

      В США оценили положение Байдена в Белом доме

      Названа возможная причина пожара в общежитии Балашихи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше