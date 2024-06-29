Бриг под алыми парусами прошел на празднике выпускников в Петербурге

Бриг под алыми парусами прошел по Неве на празднике выпускников в Петербурге

Бриг «Россия» прошел по Неве на празднике выпускников в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА Новости.

Шествие корабля стало завершением традиционного праздника «Алые паруса». Бриг проплыл мимо Троицкого и Дворцового мостов вдоль Дворцовой площади. Перфоманс сопровождался пиротехническим шоу.

В 2023 году «Алые паруса» состоялись 24 июня. Тогда мероприятие открыл губернатор Петербурга Александр Беглов. Отмечалось, что движение на Невском проспекте перекрыли, а Росгвардия пропускала только молодых людей.

Впервые «Алые паруса» прошли в Ленинграде в 1968 году. резидент Владимир Путин не раз отмечал, что «Алые паруса» — это праздник, который лучше всего отражает неповторимую атмосферу, романтику школьных выпускных, он стал символом Санкт-Петербурга.