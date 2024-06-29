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11:18, 29 июня 2024Экономика

Доля юаня в мировых резервах сократилась до минимума с 2020 года

МВФ: доля юаня в мировых резервах сократилась до минимума с середины 2020 года

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Доля юаня в мировых валютных резервах по итогам первого квартала сократилась до минимума с середины 2020 года. К таким выводам РИА Новости пришло, анализируя данные Международного валютного фонда (МВФ).

Китайский юань в январе-марте 2024 года продолжил терять удельный вес в мировых резервах, его доля сократилась с 2,29 до 2,15 процента кварталом ранее. Отмечается, что это минимальный уровнень с апреля-июня 2020 года.

Доля евро также уменьшилась на 0,25 процентного пункта, до 19,69 процента. Валюта Евросоюза не может преодолеть порог 20 процентов уже пятый квартал подряд.

В свою очередь, доля доллара за последний квартал выросла на 0,41 процентного пункта, до 58,85 процента. Тем не менее этот результат ниже среднего значения для этой валюты за последние пять лет (59,92 процента). Также произошел небольшой рост удельного веса фунта стерлингов (плюс 0,03 процентного пункта, 4,89 процента) и австралийского доллара (плюс 0,02 процентного пункта, 2,16 процента).

Ранее стало известно, что доля юаня в структуре расчетов SWIFT снизилась до 4,47 процента по итогам мая 2024 года. Уточняется, что в марте валюта находилась на уровне в 4,69 процента.

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      Виктория Кондратьева
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