Европейская страна задумала ввести налог на коров

Дания собирается ввести климатический налог на сельское хозяйство

Дания задумала ввести климатический налог для молочных и свиноводческих ферм, сообщает CNN.

Датским фермерам, производящим молочную продукцию, предлагается платить ежегодный налог в размере 672 крон (96 долларов США) с каждой коровы за выбросы метана в атмосферу. Закон начнет действовать с 2030 года.

Дания является крупным экспортером молочных продуктов и свинины, а сельское хозяйство страны наносит окружающей среде серьезный вред. За счет нового налога планируют собрать 40 миллиардов крон, деньги пойдут на восстановление лесов и воссоздание водно-болотных угодий.

Проект в настоящее время не принят, он должен пройти через датский парламент. Министр налогов страны Йеппе Бруус призвал другие страны последовать примеру Дании и начать взимать плату с фермеров за загрязнение планеты.

Ранее европейские фермеры провели акции протеста с требованием отмены зеленого курса Европейского союза (ЕС) в его нынешней форме. По словам аграриев, зеленый курс подрывает продовольственную безопасность для граждан Европы, ведет к росту цен на продукцию в Евросоюзе и разоряет производителей.