Раскрыты особенности диктаторского режима Гитлера. Как они привели мир ко Второй мировой войне?

Союз с армией и поддерживающими ее национал-консерваторами позволил Гитлеру 90 лет назад устроить в Германии «ночь длинных ножей» и получить неограниченную власть. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал историк, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны им. О.А. Ржешевского Константин Залесский.

План Гитлера

Как отметил исследователь, на самом деле нацисты не собирались консервировать существующее общество с опорой на традиционные ценности, а планировали строить новую ультрацентрализованную Германию с национал-социалистической идеологией, где не было места консерваторам. «Ведь идеология нацизма — это модернистское, а не консервативно-популистское учение, как многие тогда думали», — пояснил Залесский.

В соответствии с нацистским учением считалось, что «национальная революция», под которой подразумевался приход Гитлера к власти в 1933 году, должна продолжиться борьбой с правыми консерваторами. На этом настаивал фактический руководитель Штурмовых отрядов (СА) Эрнст Рём, за что и его и убили во время «ночи длинных ножей».

Но Гитлер решил отложить удар по консерваторам до лучших времен, а прежде всего избавиться от бывшего соратника Рёма, на которого ему жаловались как военные, так и партийные функционеры. И хотя спустя несколько лет в в гестапо появится отдел реакции, сотрудники которого специализировались на борьбе с национал-консерваторами, национал-либералами и прочими правыми, в 1934 году Гитлеру было выгоднее договориться с военными и национал-консерваторами, чем опереться на штурмовиков Рёма.

Эрнст Рём (в центре) с соратниками из Штурмовых отрядов (СА). Фото: Keystone / Getty Images

По мнению Залесского, тот к июню 1934 года не сумел грамотно оценил политическую ситуацию и стал себе слишком много позволять, за что в итоге и поплатился.

Пока нацистский режим еще недостаточно укрепился, фюреру приходилось лавировать и сотрудничать с правыми. В первой половине 1934 года был еще жив заслуженный генерал Первой мировой войны и безоговорочный лидер правых национал-консерваторов престарелый президент Пауль фон Гинденбург, который по конституции мог отправить в отставку Гитлера вместе с его правительством и ввести в стране военное положение. «На такое развитие событий намекали генералы рейхсвера в общении с Гитлером незадолго до «ночи длинных ножей», настоятельно требуя от него решительных действий против коричневорубашечников Рёма», — добавил Залесский.

Чтобы убедить Гитлера в измене Рёма, с подачи Геринга и Гейдриха с согласия Гиммлера при поддержке военно-промышленных кругов Германии фюреру предоставили специальным образом подобранные данные, компрометирующие Рёма и верхушку СА. В основном это были доносы и прослушки застольных бесед Рёма со своими соратниками, в которых они ругали фюрера и говорили о необходимости штурмовикам взять в свои руки дело построения в Германии подлинного национал-социализма.

Но на самом деле ничего криминального в подобных разговорах не было — обычный пьяный треп старых партийных товарищей, считающих себя обделенными при дележе власти, и ничего более Константин Залесский историк

Нацификация и диктатура

Как подчеркнул собеседник «Ленты.ру», расправы над Рёмом требовали не только соратники Гитлера по нацистскому движению, но и генералы из рейхсвера. Они категорически не желали оказаться в подчинении у вчерашних уличных головорезов из СА и тем более не хотели утратить лидирующих позиций в будущем расширении и перевооружении рейхсвера, на что предусматривались колоссальные бюджетные средства.

В ответ на свою поддержку военные пообещали Гитлеру, что после смерти Гинденбурга они не станут возражать против объединения должностей канцлера и президента, что и произошло после референдума 19 августа 1934 года, уже после «ночи длинных ножей».

Церемония прощания с президентом Германии Паулем фон Гинденбургом. 7 августа 1934 года. Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images

В результате союз с генералами рейсхвера позволил Гитлеру летом 1934 года после ожидаемой смерти тяжелобольного главы государства Гинденбурга легко и быстро, без всяких выборов и вопреки действующему законодательству, совместить два высших поста в государстве, тем самым сосредоточив в своих руках неограниченную власть.

Это означало завершение первого этапа нацификации Германии, которая приняла системный и регулярный характер Константин Залесский историк

Комментируя результаты «ночи длинных ножей», Залесский добавил, что это событие существенно укрепило нацистский режим в Германии, Помимо сосредоточения в своих руках диктаторских полномочий, Гитлер сумел устранить трения между различными крыльями НСДАП — Штурмовыми отрядами и партийным аппаратом.

СА окончательно потеряли былое влияние и превратились в малозначащую организацию для допризывной подготовки юношества и формирования армейского резерва. «К тому времени любая внешняя оппозиция давно была разгромлена, но теперь исчезла даже сама вероятность какой-либо фракционной борьбы внутри нацистской партии», — резюмировал собеседник «Ленты.ру».

За счет нейтрализации Рёма и его коричневорубашечников Гитлер договорился с национал-консерваторами, чтобы они не мешали нацификации страны. В итоге в Германии уже никто не мог сопротивляться его курсу и никакая оппозиция была уже невозможна.

Путь к войне

Гитлер сдержал свое обещание перед генералами и стоящими за ними правыми: после «ночи длинных ножей» началось полномасштабное перевооружение и расширение рейхсвера, который в 1935 году был преобразован в вермахт. Но в феврале 1938 года, воспользовавшись скандальным делом Фрича – Бломберга, фюрер окончательно подмял под себя армию и устроил чистку ее командного состава.

«Взамен Военного министерства фюрер создал и подчинил лично себе Верховное командование вермахта, попутно отправив в отставку многих генералов-консерваторов», — заключил Залесский. Поскольку большинство этих военачальников выступали против агрессивных экспансионистских планов Гитлера, то эта акция вскоре позволила ему беспрепятственно осуществить аншлюс Австрии весной 1938 года, агрессию против Чехословакии осенью 1938 года и открыть дорогу ко Второй мировой войне.

«Ночь длинных ножей» (операция «Колибри») — расправа нацистского руководства Германии, санкционированная Адольфом Гитлером, с командованием Штурмовых отрядов (СА), их главой Эрнстом Рёмом, неугодными бывшими членами руководства (НСДАП) и группой сохранявших некоторый авторитет правых деятелей Веймарской республики в конце июня – начале июля 1934 года.

Адольф Гитлер с режиссером Лени Рифеншталь (крайняя справа) на празднике нацистской партии в Нюрнберге. 1934 год. Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images

Высшие руководители СА во главе с Рёмом 30 июня 1934 года по указанию Гитлера собрались на совещание в курортном местечке Бад-Висзе (Бавария), где в ночь на 1 июля все они были арестованы и вскоре расстреляны без суда и следствия. 3 июля 1934 года в Германии был принят «Закон о защите государства», в котором убийства, совершенные в «ночь длинных ножей», объявлялись законными и расценивались как государственная самооборона. Во время событий конца июня – начала июля 1934 года было убито, по разным оценкам, от 74 до 200 человек.