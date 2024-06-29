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13:51, 29 июня 2024Россия

Минобороны доложило о сбитом МиГ-29 Воздушных сил Украины

Минобороны России: средства ПВО сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Об этом доложили в ходе брифинга в Минобороны, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что удалось уничтожить 119 украинских беспилотных летательных аппаратов, пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что были сбиты 10 реактивных снарядов HIMARS производства США.

За неделю в плен российских войскам сдались 56 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), отчитались в российском оборонном ведомстве.

Еще раньше российские войска нанесли 17 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины. В частности, были поражены места хранения беспилотников и западного вооружения, а также лагеря иностранных наемников ВСУ.

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      Анна Щербакова
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