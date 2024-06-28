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14:56, 28 июня 2024Россия

Минобороны назвало число сдавшихся в плен за неделю солдат ВСУ

Минобороны: за неделю в плен сдались 56 украинских солдат
СюжетРоссийские войска

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

За неделю в плен российских войскам сдались 56 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения спецоперации за период с 22 по 28 июня.

По данным военного ведомства, за указанный период в зоне боевых действий было сбито два украинских истребителя МиГ-29, около 600 беспилотников и шесть ракет ATACMS.

За неделю российские войска нанесли 17 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины. В частности, были поражены места хранения беспилотников и западного вооружения, а также лагеря иностранных наемников ВСУ.

28 июня Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктов Раздоловка Донецкой народной республики.

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      Алан Босиков
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