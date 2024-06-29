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19:11, 29 июня 2024Экономика

Москвичей предупредили об аномальной погоде

Синоптик Леус: в начале июля в Москву придут тропические ночи

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В начале июля в Москву придут тропические ночи. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, последний день июня и первые пять дней июля ознаменуются аномально жаркой погодой. Так, в воскресенье и пятницу столбики термометров покажут плюс 28-30 градусов, в понедельник — 30-32 градуса, а во вторник и четверг 31-33. Пик жары придется на среду, когда температура будет достигать 32-34 градусов.

Помимо этого, в это время в Москве и Подмосковье ожидается редкое явление под названием тропические ночи, когда в темное время суток температура воздуха не опускается ниже 20 градусов. «По нашим расчетам, в этот период ночные температуры в столице будут в пределах плюс 19-22 градусов, исключение составит лишь ночь на понедельник, когда столбики термометров опустятся до 16-18 градусов, что, впрочем, немногим ниже», — рассказал Леус. Он отметил, что подобный длительный тепловой стресс от жарких дней и ночей, когда вместо восстановления сил организм продолжает бороться с температурной нагрузкой, опасен для здоровья, и порекомендовал жителям столичного региона внимательно следить за своим самочувствием и следовать советам врачей.

Ранее в этот же день синоптик Александр Шувалов заявил, что «изматывающая» жара в Москве и области продлится до 5 июля.

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      Полина Кислицына
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