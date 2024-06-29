Москвичам назвали время ухода изматывающей жары

Синоптик Шувалов: жара в столице продержится до 5 июля

«Изматывающая» жара в столичном регионе продержится до 5 июля, рассказал «Газете.Ru» глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Максимальная температура в это время будет от плюс 29 до плюс 34 градусов Цельсия, сообщил синоптик. В воскресенье, 30 июня, таких высоких температур не ожидается — столбики термометров будут держаться на отметке плюс 27-30 градусов, пройдут кратковременные дожди.

С началом следующей недели южный, юго-западный ветер «будет нести очень хорошее тепло», из-за чего температура будет превышать 30-градусную отметку практически повсеместно от Ярославля на севере до Воронежа. «Надежда на облегчающий дождь только у нас на пятницу, 5 июля. Пятого числа все-таки немножечко ситуация станет полегче, потому что четыре-пять дней изматывающей жары — это достаточно много», — заключил синоптик.

Ранее синоптики центра погоды «Фобос» сообщили, что начало июля в столице окажется рекордно жарким — температура в эти дни повысится до отметки плюс 34 градуса впервые за 100 лет. Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, в свою очередь, заявила, что рекордная жара будет только 2 июля, когда потеплеет до плюс 32 градусов. Затем температура спадет, заверила синоптик.