Москвичам пообещали рекордную за 100 лет жару

Синоптики: в начале июля воздух в столице прогреется до плюс 34 градусов

Июль в Москве начнется с жары, рассказали РИА Новости в центре погоды «Фобос».

Воздух в столице может прогреться до плюс 34 градусов Цельсия — рекордной за 100 лет температуры для первых дней июля.

Июнь в столице отметился повышенной влажностью и рекордными осадками. Резкую перемену погоды, когда осадков практически не прогнозируется, синоптики объяснили кардинальной перестройкой атмосферных процессов. В настоящее время в сторону Русской равнины распространяется антициклон со стороны Европы, объяснили они. Он вытеснил систему грозовых фронтов на Урал и в Западную Сибирь. К тому же солнце стало сильнее прогревать воздух там, где благодаря высокому давлению небо очистилось от облаков.

По словам руководителя прогностического центра «METEO» Александра Шувалова, аномальная жара придет в столицу с 28 июня, когда воздух прогреется до плюс 30 градусов Цельсия. На протяжении предстоящей недели дожди окажутся маловероятными, воздух в некоторые дни прогреется до плюс 31 градуса, предупредил синоптик.