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12:03, 29 июня 2024Из жизни

Мужчина получил десятки миллионов рублей за оторванный дверью BMW палец

Американец получил компенсацию в 1,9 млн долларов за оторванный дверью BMW палец

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Globallookpress.com

Житель США получил компенсацию в десятки миллионов рублей после того, как ему оторвало часть большого пальца дверью автомобиля BMW X5 с функцией «плавного закрытия». Об этом сообщает New York Post.

Несчастный случай произошел с жителем острова Лонг-Айленд, инженером-программистом Годвином Боатенгом в 2016 году. После этого мужчина приехал в ближайшую больницу, держа в руке большой палец, однако врач сказал ему, что после такой серьезной ампутации пришить его обратно будет уже невозможно. В результате Боатенгу пришлось пройти через несколько операций, навсегда отказаться от тренировок по теннису, научиться по-новому писать и справляться с повседневными бытовыми задачами. Между тем он не стал продавать BMW X5, ставший «виновником» случившегося, так как по-прежнему считает его хорошим автомобилем — за исключением функции самозакрывающейся двери. После инцидента с оторванным пальцем компания провела расследования и пришла к выводу, что по всему миру из-за функции «плавного закрытия» пострадали по меньшей мере 44 человека.

27 июня пострадавшему присудили компенсацию в 1,9 миллиона долларов. Вердикт был вынесен по решению суда присяжных. Мужчина признался, что он был «в восторге» от вердикта, так как BMW упорно боролась за дело и в итоге выплатила больше, чем могла бы в рамках мирового соглашения. «У них была возможность избежать этих неприятностей, но они просто не восприняли это всерьез», — заключил Боатенг.

Ранее уволенная из-за нежелания уходить на пенсию в 65 лет женщина подала в суд на бывшего работодателя и получила компенсацию более чем в 105 тысяч долларов.

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      Полина Кислицына
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