Женщина получила девять миллионов рублей из-за нежелания уходить на пенсию

В США уволенная в 65 лет женщина обвинила работодателя в дискриминации

В США 65-летняя женщина, уволенная с работы из-за нежелания уходить на пенсию, подала в суд на бывшего работодателя и победила. Теперь компании придется выплатить ей более 105 тысяч долларов (примерно 9,5 миллиона рублей), сообщает Miami Herald.

Бывшая сотрудница компании J&M Industries Inc, которая в течение 20 лет занимала должность закупщика, обвинила работодателя в дискриминации по возрастному признаку. Согласно иску, незадолго до ее 65-летнего юбилея менеджеры стали интересоваться, почему она не хочет уходить на пенсию. Когда женщине исполнилось 65 лет, ее уволили. Официальной причиной стало упразднение должности из-за «экономической нестабильности». Однако позже на ее место взяли 39-летнего мужчину.

В ходе судебного процесса представители J&M Industries Inc отвергали обвинения в дискриминации. По их словам, вопросы и замечания о пенсии касались стратегического планирования, а также были вызваны любопытством. Что касается нового сотрудника, то у него якобы были более широкие должностные обязанности, чем у предшественницы.

Суд признал правоту истицы. Компанию обязали выплатить ей 105 тысяч долларов (примерно 9,5 миллиона рублей), а также компенсировать весь ущерб и судебные издержки. Кроме того, сотрудникам J&M Industries Inc придется пройти курсы по борьбе с дискриминацией на рабочем месте и пересмотреть политику компании.

Ранее сообщалось, что житель Индии, уволенный из занимающейся электронной коммерцией компании Flipkart, обиделся и ограбил свой офис на крупную сумму. Мужчина и его приятель, вооруженные игрушечным пистолетом и топором, проникли в здание и, угрожая присутствующим, забрали 2,1 миллиона рупий (2,2 миллиона рублей).