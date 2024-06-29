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15:40, 29 июня 2024Бывший СССР

На Украине начали проверку командующего обороной Харьковской области

РБК: ГБР Украины проверит работу экс-главы обороны Харьковской области Содоля

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало проверку действий генерал-лейтенанта Юрия Содоля, бывшего командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ), также руководившего обороной харьковского направления в период с 11 февраля по 24 июня 2024 года. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РБК.

Дело связано с обстоятельствами наступления российских войск в Харьковской области, во время которого ВСУ утратили контроль над рядом населенных пунктов. Во время проверки будет дана правовая оценка действиям оперативно-стратегической группировкой войск (ОСУВ) «Хортица» при планировании и проведении оборонительных операций.

Также сотрудники ГБР проверят и другие факты, на которые указал Богдан Кротевич, начальник штаба «Азова» (в России организация признана террористической и запрещена). Он считает, что во время работы Содоль превышал служебные полномочия и допускал некомпетентные решения.

До этого Кротевич требовал от ГБР провести расследование в отношении Содоля на тему предполагаемого сотрудничества с Россией. На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский снял генерала с поста командующего Объединенными силами ВСУ, назначив на его место бригадного генерала Андрея Гнатова.

В декабре 2022 года Следственный комитет России возбудил против Содоля уголовное дело по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

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      Платон Щукин
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