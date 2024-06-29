На Украине задумались о смене премьер-министра

«Страна.ua»: премьером Украины может стать министр экономики Свириденко

Новым главой правительства на Украине может стать первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на источники.

Отмечается, что инициатива по смене премьера принадлежит президенту страны Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку. Задача смены премьера — «повесить» на нынешнего главу правительства Дениса Шмыгаля накопившееся в обществе недовольство против власти. «Касательно мобилизации, роста тарифов, коррупции, вопросов касательно строительства фортификационных сооружений, на которые из бюджета были выделены миллиарды», — рассказал источник. Зеленский таким образом собирается показать, что видит эти проблемы, решает их и повышает эффективность правительства.

При этом перестановка в правительстве принципиально не скажется на политических раскладах внутри системы власти, сообщил источник. С другой стороны, он не исключает, что смена правительства окажется поводом «почистить» Кабмин от ряда министров, которые в последнее время пытаются вести свою игру.

Ранее политолог Василь Вакаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский опасается возможного госпереворота в стране. По его словам, в ближайшее время власть в свои руки собираются взять радикалы — в настоящее время они одновременно давят как на Зеленского, так и на руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ).