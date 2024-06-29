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08:55, 29 июня 2024Бывший СССР

Политолог раскрыл страх Зеленского

Политолог Вакаров: Зеленский опасается возможного госпереворота на Украине

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский опасается возможного госпереворота в стране. Страх украинского лидера раскрыл политолог Василь Вакаров в эфире радио Sputnik.

По его словам, радикалы одновременно давят как на Зеленского, так и на руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ). В дальнейшем они планируют взять власть в свои руки, подчеркнул политолог.

«Есть некие политические силы, которые ставят сейчас на молодых нациков, которые прошли войну, у которых не то что руки в крови, а у которых все в крови – и душа, и тело, и сердце. Цель – удалить офицеров, удалить генералов, тех людей, которые понимают, что такое армия, умеют воевать, но идеологически не являются сторонниками нацизма. Это идеологическая борьба в Украине, нацисты против военных», — сказал Вакаров.

Он подчеркнул, что на Украине готовится государственный переворот, которого боится Зеленский.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что риск переворота на Украине существует ввиду сложностей в экономическом и политическом положении в стране. «Трудно назвать день, когда это произойдет, но мне кажется, что этот момент близок. Зеленский уже достаточно нагружен негативными оценками», — считает Журавлев.

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      Евгений Силаев
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