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18:08, 29 июня 2024Мир

На Западе заявили о встревоженности НАТО из-за реакции России на дроны США

Меркурис: в НАТО встревожены реакцией РФ на дроны США в Черном море
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: US Air Force / Globallookpress.com

Британский эксперт Александр Меркурис заявил о встревоженности НАТО из-за реакции России на дроны США в Черном море. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.

«Государства НАТО все больше начинают тревожиться из-за того, что Россия может начать сбивать дроны США и НАТО над Черным морем», — заметил специалист. Он также заявил, что западные беспилотники не смогут в будущем беспрепятственно выполнять операции в регионе.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что беспилотники НАТО нужно уничтожать при их первом появлении над Черным морем. Парламентарий сказал, что цель натовских дронов в регионе — не изучение географии или климата Крымского полуострова, а военная разведка, и России нельзя допустить их появления там. Он добавил, что дроны могут также использоваться для наведения ударов Вооруженных сил Украины по этому региону.

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      Марк Успенский
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