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08:05, 29 июня 2024Культура

Названа дата выхода полнометражного триквела «Аббатства Даунтон»

Полнометражный триквел «Аббатства Даунтон» выйдет 12 сентября 2025 года

Кадр из фильма «Аббатство Даунтон»

Кинокомпания Focus Features назвала дату выхода триквела «Аббатства Даунтон». Об этом сообщает издание Deadline.

Кинокартина выйдет 12 сентября 2025 года. Это станет последней лентой серии. По данным издания, съемки триквела уже начались в Великобритании. Ожидается, что в нем появятся как герои их оригинального сериала и предыдущих лент, так и новые персонажи. Действие фильма будет разворачиваться в конце 1920-х годов.

Ранее Deadline раскрыл дату выхода четвертой части фильма «Дневник Бриджит Джонс». По данным издания, сиквел выйдет 14 февраля 2025 года, спустя почти 24 года со дня премьеры первой части картины. Актриса Рене Зеллвегер уже заключила контракт с создателями нового проекта. В актерский каст также вернутся Хью Грант и Эмма Томпсон.

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      Марина Совина
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